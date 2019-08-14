https://static.news.ru/photo/462de7b2-bf06-11e9-85d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

На Сахалине на одном из полигонов впервые отработали доставку боевой техники на вертолётах. Технику доставляли на внешней подвеске вертолётов в труднодоступные района острова.

Переброска техники осуществлялась в рамках масштабного учения по материально-техническому обеспечению войск округа, — говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа .

Для доставки техники использовались самые большие транспортные вертолёты Ми-26. Экипаж произвёл переброску в назначенный район боевую разведывательную машину. Вслед за ним вертолёт Ми-8АМТШ доставил необходимые грузы в тот же район.

В учении принимали участие транспортные самолёты Ан-26, которые впервые смогли доставить крупногабаритные грузы ы труднодоступные районы при помощи десантирования с парашютно-грузовой системой ПГС-500.

В ходе учения все грузы приземлились в назначенные площадки, что показало высокую выучку лётных экипажей. Участвовали в учениях более тысячи военных и свыше 100 единиц техники, включая истребители Су-35С и штурмовики Су-25СМ.

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