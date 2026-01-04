«Доить и дергать Трампа»: Жириновский предсказал судьбу Венесуэлы Предсказание Жириновского о Венесуэле стало популярно в Сети

В Сети завирусилось предсказание экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского о США и Венесуэле. Политик заявлял в эфире канала «Россия 1», что РФ возьмет Украину, а Соединенные Штаты — латиноамериканскую страну.

Экс-глава партии также заявлял, что Москва могла поддержать президента США Дональда Трампа на выборах в 2020-м году — тогда бы он их выиграл. Таким образом, Россия могла бы извлечь выгоду из подобного союза, уточнял политик.

Чтобы дергать, доить и дергать Трампа, — объяснял Жириновский преимущество от союза с президентом США.

Ранее Трамп заявил, что в ближайшее время военные действия могут начаться в Мексике, Колумбии и на Кубе. По его словам, американцы хотят помочь населению этих стран и тем, кто был вынужден их покинуть.

До этого мексиканский политолог Маурисио Эстевес заявил, что утверждения о причастности венесуэльского президента Николаса Мадуро к поставкам наркотиков в США нужны для переключения внимания американского общества с острых внутренних экономических и социальных проблем на образ внешнего врага. По его словам, в действиях Вашингтона прослеживается театральность.