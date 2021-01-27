Политолог спрогнозировал содержание речи Путина в Давосе

https://static.news.ru/photo/4429346e-6089-11eb-9e88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На первом за 11 лет выступлении на Давосском экономическом форуме Владимир Путин затронет тему суверенитета и многополярного мира, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Константин Калачёв.

Для Путина высшая ценность — это суверенитет, он будет говорить про него, про многополярный мир и про то, что не мы создали ситуацию, в которой возникли трудности взаимопонимания. Несмотря на это, Россия всегда готова к сотрудничеству и развивать экономику в постковидном мире нужно всем, — рассказывает политолог.

Кроме того, эксперт уверен, что в своей речи Путин затронет тему санкций и исторического наследия, а также скажет о том, что Россия всегда готова к сотрудничеству.

Калачёв отметил, что поскольку ключевой темой форума станет мировая пандемия, то президент с большой долей вероятности будет говорить, как «важно объединять усилия во имя важных целей» и о том, что политика санкций не способствует подъёму экономики. Также эксперт подчеркнул, что Путин, вероятнее всего, призовёт мировых лидеров отказаться от ограничений.



Ранее стало известно, что Давосский форум обновил программу, включив в неё выступление президента РФ Владимира Путина, писал NEWS.ru.