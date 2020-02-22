https://static.news.ru/photo/5822df7e-55bd-11ea-a67f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Angelo_Giordano /pixabay.com

Директора коллекторской организации, впервые в российской практике, суд отстранил от работы из-за давления, угроз и автодозвона должникам. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов г. Москвы (ФССП).

Отмечается, что сотрудники коллекторской фирмы ООО «Проф коллекшн» использовали запрещённый автодозвон, а также угрожали должникам и в разговорах использовали ненормативную лексику. После поступления жалоб на организацию, началась проверка.

Суд решил запретить рабочую деятельность генерального директора фирмы на полгода. Ранее организация уже подвергалась штрафам за подобные нарушения.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство юстиции намерено ограничить взыскание долгов со знакомых и родственников должников с 2021 года. Законопроект предполагает изменения, согласно которым, коллекторы смогут общаться с третьими лицами кредитного договора, только если те подписали при оформлении займа письменное разрешение на это.