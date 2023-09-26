Диетолог назвал лучшие гарниры к морепродуктам Диетолог Гинзбург: рис, гречка и овощи идеально подойдут к морепродуктам

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Крупы и овощи идеально подойдут в качестве гарнира к морепродуктам, рассказал NEWS.ru диетолог Михаил Гинзбург. По его мнению, белковые продукты лучше сопровождать сложноуглеводными и волокнистами блюдами для формирования баланса. В качестве круп диетолог призвал использовать рис и гречку.

Из круп традиционно подойдет слегка недоваренный рис, гречка, хотя это менее традиционно к морепродуктам, и разного рода овощи. Очень хорошо сюда подошли бы квашеные овощи, но просто овощи уже будет хорошо, — сообщил Гинзбург.

Ранее диетолог рассказал, что мясо краба помогает улучшить работу головного мозга, сдержать старение и устранить дефицит витамина D. По его словам, это происходит благодаря омега-3 полиненасыщенным жирным кислотам, которые содержатся во всех морепродуктах. Диетолог напомнил, что нехватка витамина D приводит к снижению минерализации скелета и увеличению риска переломов.

Специалист добавил, что крабы являются хорошим, легко усваиваемым белком. По словам Гинзбурга, данные морепродукты не перенасыщены жирами, но при этом очень сытные.