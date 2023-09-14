Диетолог назвал полезные свойства мяса краба Диетолог Гинзбург: мясо краба улучшает работу мозга и замедляет старение

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Мясо краба помогает улучшить работу головного мозга, сдержать старение и устранить дефицит витамина D, рассказал NEWS.ru диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, это происходит благодаря омега-3 полиненасыщенным жирным кислотам, которые содержатся во всех морепродуктах. Диетолог напомнил, что нехватка витамина D приводит к снижению минерализации скелета и увеличению риска переломов.

Витамин D также влияет на состояние центральной нервной системы, защищает от депрессии, болезни Альцгеймера. С морепродуктами в организм человека поступают йод, селен и цинк. Три этих минерала необходимы для нормальной жизнедеятельности. Йод поддерживает функцию щитовидной железы, — сказал Гинзбург.

Диетолог добавил, что крабы являются хорошим, легко усваиваемым белком. По словам Гинзбурга, данные морепродукты не перенасыщены жирами, но при этом очень сытные.

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