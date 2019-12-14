https://static.news.ru/photo/3c58dc42-1eb5-11ea-984e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcus_Trapp /Pixabay.com

Девятиклассник Никита застрелился по неосторожности из боевого пистолета. Его друг Дмитрий стал очевидцем страшного события. Об этом сообщает источник NEWS.ru.

Трагедия случилась на юго-западе Москвы. Никита застрелился по неосторожности на глазах у друга. Известно, что подростки находились в момент выстрела в состоянии опьянения.

Дима рассказал, что у его друга были проблемы- он много переживал из-за учёбы и «просто устал от всего».

Как у мальчиков оказался пистолет пока не известно. Отец Никиты должен будет ответить за незаконный оборот оружия.

Ранее NEWS.ru писал о том, что умер отец виновника массового убийства в Керченском политехническом колледже. Мужчину избили и ограбили, а через месяц он скончался.