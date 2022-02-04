Детские игрушки и мебель станут обязательными к переработке в России

Детские игрушки, обувь и мебель могут попасть в список товаров, обязательных к переработке. Российский экологический оператор и Минприроды уже подготовили проект постановления правительства РФ о подобных изменениях, сообщает «360». В основе проекта лежит работа по установке перечня товаров, подлежащих утилизации по истечении их срока службы, а также упаковки этих товаров, включая нормативы утилизации.

В рамках данного проекта, в список предлагается добавить такие товарные группы, как «Фильтры для очистки воздуха и воды», «Изделия из бумаги и картона», «Игры и игрушки», «Изделия из дерева, пробки, соломки и материалы для плетения». Также в перечень добавятся «Изделия ножевые и столовые приборы», «Кабели волоконно-оптические, провода и кабели электронные и электрические прочие».

В перечне больших групп будет представлена мебель из дерева, пластмассы и металла, а также обувь, сделанная из таких материалов, как полимер, текстиль и резина. Список дополнят «Ручки, наборы пишущих принадлежностей», «Стекло листовое», «Стаканы и сосуды для питья, посуда из стекла, принадлежности из стекла, украшения для интерьера из стекла», «Шпалы и брусья деревянные железнодорожные или трамвайные».

Для обеспечения 100% норматива утилизации требуется создание дополнительных предприятий по утилизации совокупной мощностью 19 млн тонн в год, — заявил директор по устойчивому развитию ППК РЭО Игорь Забралов.

Он добавил, что масса товаров, включённых в этот перечень, составляет более 8 млн тонн в год.

Ранее стало известно, что Российский экологический оператор (РЭО) подготовил перечень из 28 одноразовых предметов, которые следует запретить в России из-за сложностей их утилизации или переработки. В список вошла одноразовая посуда, ватные палочки и саше-пакеты.