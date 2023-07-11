Корабли ВМФ начали возить автомобили через Керченский пролив

Фото: t.me/mod_russia

Десантные корабли Черноморского флота начали помогать в переправе гражданского транспорта через Керченский пролив, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Данные меры введены для разгрузки Крымского моста в условиях большого количества туристов, передает РИА Новости.

Большие десантные корабли «Калининград» и «Оленегорский горняк» Военно-морского флота России приступили к перевозке автотранспорта через Керченский пролив. Сегодня первый рейс из порта «Кавказ» в порт «Крым» совершил экипаж БДК «Оленегорский горняк», — говорится в сообщении Минобороны.

Работа по переправке транспорта граждан ведется в круглосуточном режиме. По данным МО, на один десантный корабль удается уместить до 40 автомобилей за раз.

Также судна могут брать для перевозки грузовой транспорт. По словам командира одного из БДК капитана второго ранга Максима Рыхлова, в сутки корабли совершают порядка пяти-шести рейсов.

Двумя днями ранее Керченская паромная переправа была вынуждена приостановить свою работу в связи с плохими погодными условиями. Движению транспорта мешал сильный ветер, сообщали в Министерства транспорта Крыма.