Депутаты просят отменить штрафы с камер для авто с мигалками

https://static.news.ru/photo/d3236b36-f995-11ea-a329-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парламентарии от ЛДПР направили на рассмотрение российскому правительству проект закона, который даст возможность освободить владельцев машин с синими проблесковыми маячками от взысканий, которые поступают из-за нарушений ПДД и фиксируются камерами во время выполнения служебного задания.

Как пояснили депутаты, этот законопроект прежде всего касается автомобилей оперативных служб. Их водители имеют право не соблюдать некоторые ПДД, когда находятся на службе. В этот момент они могут не обращать внимание на ограничения скорости и проезжать на красный сигнал светофора. Однако зачастую их нарушения всё-таки фиксируют камеры, а государственные органы получают из-за этого штрафы.

Как пояснил один из авторов поправок депутат Ярослав Нилов, иногда государственные учреждения перекладывают эту ответственность на водителей, с которых потом взимают деньги.

Это касается даже водителей автомобилей скорой помощи, которые для спасения жизни больного нарушали скоростной режим и в дальнейшем были вынуждены оплачивать административные штрафы, — приводит слова Нилова РБК.

Во избежание таких ситуаций депутаты и предложили внести поправки в статью 2.6 КоАП, которые избавят собственников машин с мигалками от штрафов за нарушения ПДД в случае их фиксации камерами. В законопроекта при этом подчёркивается, что ответственность должна быть снята только «при условии обеспечения безопасности движения».

На этой неделе Минтранс России также представил проект поправок в Правила дорожного движения. Самыми главными изменениями стали: полный запрет на остановку на «островке безопасности», смягчение требований к тонировке, обязательные к наличию в автомобиле предметы не по ГОСТу. Поправки также затронули средства индивидуальной мобильности (СИМ). К ним отнесли электросамокаты, моноколёса, сегвеи, скейтборды и ролики. Эксперты посчитали последующие два пункта поправок также очень важными, несмотря на то, что речь идёт не об автомобилях.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат из Петербурга сравнил поправки в ПДД с поленом.