Депутаты одобрили закон о новом порядке формирования правительства

https://static.news.ru/photo/044e1c30-1834-11eb-8757-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы РФ одобрили федеральный конституционный закон о новом порядке формирования правительства с учётом поправок к Конституции. Автором инициативы был президент страны Владимир Путин.

Теперь исполнительная власть будет находиться под контролем кабмина и других федеральных органов под руководством главы государства. Ранее исполнительную власть осуществляло только правительство.

Кандидата на должность премьер-министра президент, согласно одобренной правовой норме, сможет выдвинуть только после согласования с Госдумой, а не только с палатой. Глава государства будет иметь возможность назначать его сам после троекратного отклонения кандидатуры.

Для назначения силовиков в правительстве президент должен будет консультироваться с Советом Федерации, остальных ГД утвердит по предложению премьера. Кандидатуры министров и вице-премьеров будут трижды предложены Госдуме. После аналогичного количества отклонений президент сможет утвердить их сам.

Теперь отставка премьера не означает, что весь кабмин покидает свои посты. Президент по новому закону сможет оставить на местах прежнее правительство. Его структуру будет определять сам национальный лидер.

Ко второму чтению депутаты внесли незначительные поправки к законопроекту: согласно одной из них, порог финансовой поддержки, определяемой исключительно на заседании правительства, вырастет в пять раз — с 100 до 500 млн рублей. Согласно второй поправке, корректируется срок консультаций с Совфедом относительно министров силовых блоков. Рассмотрение их кандидатур может быть отложено, если представление поступило в верхнюю палату менее чем за пять рабочих дней до заседания, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, глава правительства России Михаил Мишустин обсудил с руководством Государственной думы проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Премьер-министр попросил парламентариев поддержать социальные инициативы кабмина. Ранее личную встречу со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным провёл президент Владимир Путин.