Госдума репетирует новые полномочия

Глава правительства России Михаил Мишустин обсудил с руководством Государственной думы проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-го и 2023-го годов. Премьер-министр попросил парламентариев поддержать социальные инициативы кабмина. Ранее личную встречу со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным провёл президент Владимир Путин. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, такое внимание со стороны главы государства и премьера может свидетельствовать о некотором повышении статуса Госдумы и её спикера на фоне конституционных преобразований российских институтов власти.

В условиях пандемии коронавируса президент Владимир Путин не так часто проводит личные встречи. В СМИ даже поговаривали , что перед аудиенцией с главой государства необходимо проходить обязательный двухнедельный карантин. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг эти домыслы, заявив, что «кто-то проходит двухнедельный карантин, кто-то проходит карантин несколько дней, кто вообще без карантина встречается».

О том, что спикер нижней палаты уже неделю не появляется на официальных мероприятиях, 18 октября сообщила газета «Ведомости». По информации источников издания, Володин таким образом мог готовиться к встрече с президентом. Косвенно предположения газеты подтвердила запись беседы, опубликованная сегодня на сайте Кремля.

В ходе разговора с Володиным президент поблагодарил депутатов за ритмичную и востребованную законотворческую работу, особо подчеркнув, что палата «в последнее время довольно напряжённо работает».

Я вижу, что работа идёт практически по всем направлениям и с точки зрения государственного строительства, социальные законы принимаются в социальной сфере, в сфере экономики. Хочу поблагодарить Вас и всех депутатов за оперативность при принятии решений, связанных с обеспечением ритмичной работы экономики, поддержки граждан, в сфере здравоохранения в период пандемии, — заявил он.

В свою очередь, спикер Госдумы сообщил, что в законотворческом портфеле сегодня 1305 проектов, и пообещал, что депутаты планируют их «максимально рассмотреть в текущем году».

kremlin.ru

Отдельно российский лидер поинтересовался работой над проектом бюджета. В ответ Володин сообщил, что парламентарии ведут нормальный диалог с кабмином.

Правительство прислушивается, когда звучат предложения со стороны депутатского корпуса, тем более что в августе мы практически в нулевом чтении с правительством бюджет отработали. Мы планируем завершить консультации буквально сегодня и дальше уже вынести на рассмотрение бюджет в первом чтении, — сказал он.

С руководством Госдумы встретился и глава правительства Михаил Мишустин. Он попросил парламентариев поддержать социальные инициативы кабмина. Премьер также напомнил, что изменения, которые были внесены в этом году в Конституцию России, существенно расширили полномочия Госдумы, усилили её роль в процессах дальнейшего развития страны.

По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, сегодняшние встречи можно назвать репетицией новых полномочий нижней палаты парламента и усилением аппаратного влияния её спикера. Особо политологов заинтриговала встреча Володина с главой государства.

Понятно, что главное осталось за скобками. Это либо про дальнейшую судьбу Володина, который нужен Путину, либо про Госдуму. Личная встреча означает, что человек не просто в обойме, но ещё и важная часть команды, что есть на него дальнейшие планы. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

По словам президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, символически сам факт очной встречи с президентом можно назвать успехом Вячеслава Володина с учётом перевода большинства бесед Владимира Путина в дистанционный формат.

Обращают на себя внимание слова о собственной повестке Володина, с которой он пришёл. Идёт ли речь о функционале Госдумы или о неких иных предложениях Володина, проектировании его карьеры на послевыборный период — на этот счёт чётких разъяснений не было. Михаил Виноградов президент фонда «Петербургская политика» президент фонда «Петербургская политика»

Глава Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов полагает, что речь идёт о консультации по поводу предстоящего укрепления вертикали публичной власти.

Предполагаю, что сейчас будет проходить интенсивный набор консультаций между первыми лицами государства. Новая Конституция предполагает некоторые изменения в подчинённости и взаимодействиях разных ветвей и институтов власти. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Вместе с тем Дмитрий Песков в беседе с журналистами подчеркнул, что Путин не обсуждал с Володиным его политическое будущее и вопрос обновления Госдумы. При этом он добавил, что закрытая часть на встрече была, но указанная тема не обсуждалась и там.

Тем не менее завтра, 27 октября, Госдума планирует в третьем, окончательном чтении рассмотреть президентский проект федерального конституционного закона о правительстве. В нём, в частности, прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учётом принятых поправок в Конституцию РФ.

Согласно документу, президент сможет назначить нового главу правительства только после утверждения его кандидатуры в нижней палате парламента. Кроме того, силовой блок кабмина глава государства назначает после консультаций с Советом Федерации, а остальных министров уже утверждает Госдума по предложению премьер-министра.

В проекте также закрепляется положение, согласно которому правительство является частью единой системы публичной власти.