Закон о правительстве будет принят Госдумой во вторник

https://static.news.ru/photo/7e1411ee-15cf-11eb-bf8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Государственная дума примет закон о правительстве в третьем чтении во вторник 27 октября. Это обозначено в повестке заседания Совета Госдумы на понедельник.

В минувшую среду во втором чтении был принят законопроект федерального конституционного закона о правительстве. В нём прописан новый порядок формирования кабмина, учитывающий поправки в конституцию.

В частности, меняется порядок назначения премьер-министра: президент РФ сможет назначить кандидата на этот пост только после его утверждения Думой. Руководителей силовых ведомств президент сможет назначать после консультаций с Советом Федерации, остальных же членов кабмина будет утверждать Госдума по предложению премьера.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Госдумы с подачи правительства в очередной раз отложили обсуждение вопроса о выплатах по советским вкладам. Минфин аргументировал это тем, что выплаты рассматриваются как «добрая воля» государства по отношению к своим гражданам.