Депутат предсказал дальнейшее присоединение территорий к России Депутат Госдумы Бахарев спрогнозировал дальнейшее присоединение территорий Украины к России

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России является не последним этапом в процессе воссоединения русского народа и возвращения исторических российских земель, уверен депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев. Он считает, что жители этих территорий ненавидят киевский режим, устали бояться и хотят спокойствия, что может обеспечить только Россия, приводит слова парламентария РИА Новости.

Уверен, что принятие четырех новых регионов — не последний этап в процессе возвращения исторических российских земель. В этом убеждает и мое общение с жителями освобожденных территорий в ходе прошедшего референдума — они ненавидят киевскую хунту, говорят, что устали бояться, и хотят мира и стабильности, которые может дать только РФ, — заметил депутат.

Как указал Бахарев, «процесс воссоединения самого большого в мире разделенного русского народа» лежит в основе процесса присоединения четырех новых регионов к РФ.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вхождение бывших уже украинских земель в состав России делает практически невозможным завершение конфликта на территории. Он подчеркнул, что регионы «никто не признает».

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.