Депутат ГД оценил вероятность ядерных испытаний в России Депутат Госдумы Швыткин назвал невысокой вероятность проведения ядерных испытаний в России

Фото: mod_russia/Twitter.com./Global Look Press

Проведение испытаний российского ядерного оружия является маловероятным сценарием развития событий, считает депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он отметил в разговоре с Lenta.ru, что, несмотря на невысокую вероятность, оценивать ситуацию нужно в условиях сложившейся обстановки.

Мы не должны быть мальчиками для битья. Вероятность проведения испытаний ядерного оружия небольшая, но, исходя из складывающейся ситуации, этот вариант нельзя исключить. Нужно оценивать ситуацию, исходя из обстановки, — уточнил парламентарий.

По словам депутата, заявление о возможности ядерных испытаний, которое сделал президент России Владимир Путин, не главное в его обращении к Федеральному собранию. Швыткин пояснил, что для России важнее решение о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Парламентарий уточнил, что это позволяет не допустить проверки военных объектов, на которой в одностороннем порядке настаивают США и которая является очередным показателем русофобской политики Запада и Вашингтона.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Министерство обороны России и Росатом должны быть готовы к проведению ядерных испытаний, если так поступят США. По его словам, в Кремле знают о намерениях Вашингтона устроить ядерную атаку.