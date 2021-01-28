Демограф оценил последствия рекордного сокращения населения России

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Рекордное сокращение населения России за 2020 год будет иметь негативные последствия для страны, в частности, отрицательно скажется на развитии экономики, сообщила NEWS.ru демограф Елена Баженова.



Факт того, что население России снизилось более чем на 0,5 миллиона человек впервые за 15 лет, эксперт назвала печальным и сообщила, что это означает перемену структуры населения в сторону старения.



Становится всё меньше и меньше молодых возрастов, включая детские. Последствия этого будут неважными для развития экономики и страны в целом. Нашим правительством предпринимались усилия по социальной и демографической политике, но очевидно, что если происходит такая ситуация, то усилий недостаточно, — уверена Баженова.



По мнению демографа, главным фактором катастрофического снижения населения является низкий уровень жизни. Те семьи, что имеют более двух детей, сразу попадают в число малообеспеченных слоёв населения. Это, в свою очередь, провоцирует нежелание потенциальных родителей обзаводиться потомством.

Тут главные факторы — низкий жизненный уровень, отсутствие перспектив на ближайшее время на улучшение, очень слабая жилищная политика. Такие факторы являются основными для снижения численности населения и уровня жизни в целом. Перспективы на повышение рождаемости невелики при сохранении такой социальной политики, которая существует в настоящее время, — заключила эксперт.



Ранее NEWS.ru сообщил, что сокращение населения РФ в 2020 году стало рекордным за 15 лет.