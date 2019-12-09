https://static.news.ru/photo/a8ff2c22-1841-11ea-ac3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Дед Мороз из Великого Устюга рассказал NEWS.ru, что хотел бы подарить президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидеру США Дональду Трампу.

Мира, согласия, находить общий язык с президентами других стран. И чтобы каждый под бой курантов на Новый год загадал «Мир во всём мире», — цитирует Деда Мороза его пресс-служба.

На понедельник, 9 декабря, запланирован саммит «нормандской четвёрки» в составе лидеров России, Украины, Германии и Франции. Встреча пройдёт в Париже. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская сторона настроена серьёзно и решительно. Ожидается, что мероприятие будет способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны и поможет обеспечить выполнение Минских соглашений.