Что ждать жителям Камчатки от Ключевского вулкана: опасен ли он для людей В Камчатском крае прогнозируется усиление извержения Ключевского вулкана

Фото: Елена Верещака/ТАСС

Россия. Камчатка. Вид на вулкан Ключевской (Ключевская сопка)

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале сообщил, что сейсмические станции, которые установлены рядом с Ключевским вулканом, фиксируют большое количество землетрясений. О чем это говорит, опасно ли для людей?

Что рассказали ученые РАН о состоянии вулкана

По словам сейсмологов, в ближайшее время следует ожидать усиления эксплозивной деятельности вулкана, вплоть до извержения.

«Сейчас продолжается излияние лавового потока по Козыревскому и Апахончичскому желобам, в зоне движения лавовых потоков наблюдаются фреатические взрывы, происходит вынос пепла на высоту около 7 км над уровнем моря. Ближайшие сейсмические станции фиксируют большое количество вулканических землетрясений и спазматическое вулканическое дрожание, интенсивность которого продолжает увеличиваться», — говорится в публикации Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Отмечается, что в настоящее время амплитуда дрожания на станции «Крестовский» превысила 2,1 мкм/с.

«Такое за последние 30 лет наблюдалось всего дважды, во время сильных извержений 1994 и 2013 годов. Характер временного хода амплитуды вулканического дрожания в настоящее время также очень напоминает эти два сильные события», — пояснили сейсмологи.

В случае извержения вулкана высота пепловой колонны может достигнуть 12 км, лавовые потоки протянутся на несколько километров, от таяния ледника могут возникнуть протяженные грязевые потоки, а в ближайших населенных пунктах мощность пеплопада может достигнуть нескольких миллиметров, подчеркнули специалисты Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Также они не советуют в ближайшее время посещать вулкан, поскольку «склоны Ключевского становятся еще более опасными из-за возможности пирокластических потоков».

О чем предупредили в МЧС

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что большую опасность пепловые выбросы представляют для авиации, поэтому экипажам воздушных судов «рекомендовано учитывать потенциальную опасность при выборе маршрутов, выполняя внутренние и международные полеты».

В ведомстве отметили, что извержение представляет опасность для туристов и любителей экстремального спорта, в том числе предпочитающих посещать вулканы в период извержений и арендующих для этого малые воздушные суда.

«Групп туристов в настоящее время в районе Ключевского вулкана не зарегистрировано. Однако существует вероятность самостоятельного посещения вулкана. Поэтому спасатели призывают гостей и жителей полуострова не предпринимать путешествий к вулкану и тем более не совершать на него восхождений», — говорится на сайте регионального МЧС.

Также сообщается, что свежий вулканический пепел достаточно опасен, потому что состоит из мелких и тонких остроугольных обломков пород и вулканического стекла.

«Присутствие в воздухе серы и других коррозийных элементов может вызывать различные виды недомогания (аллергическую реакцию, респираторные заболевания и др.), отравление животных и воды в открытых резервуарах, порчу оборудования», — пояснили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

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