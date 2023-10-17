Камчатские спасатели ищут пропавшего на Козельском вулкане охотника

Фото: Alexandr Arkhipov/Russian Look/Global Look Press

Спасатели на Камчатке проводят операцию по поиску пропавшего охотника на Козельском вулкане, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Камчатскому краю. Инцидент произошел поздним вечером 16 октября.

Информация о происшествии поступила поздно вечером 16 октября. По словам заявителя, он с двумя товарищами с утра отправился в район Козельского вулкана охотиться на зайцев. Охотники договорились между собой сообщать о контрольных точках прибытия. Однако в назначенное время один из охотников не прибыл, — заявили спасатели.

В настоящее время спасатели из Камчатского спасательного центра МЧС России с подразделением собак, поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и отряда ЛАРН КГКУ «ЦОД» принимают участие в операции по поиску. Козельский вулкан находится приблизительно в 20–25 километрах от Петропавловска-Камчатского и имеет высоту 2189 метров над уровнем моря.

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