Опубликованы кадры мощного извержения вулкана на Камчатке Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 11 километров

Фото: Yu. Demyanchuk/IVS FEB RAS/KVERT

Вулкан Безымянный, Камчатка

В Камчатском крае вулкан Безымянный выбросил около 11 км пеплового облака, сообщает в Telegram Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. По данным специалистов, пары пепла перемещаются на северо-восток. Они утверждают, что причина выброса заключается в выжимании свежего лавового материала и сходе раскаленных лавин.

Пароксизмальное извержение вулкана Безымянный происходит! По спутниковым данным KVERT, в 16:00 камчатского времени (07:00 мск) пепловое облако поднялось до 10–11 км над уровнем моря, пепловое облако размером 36×36 км перемещается на северо-северо-восток от вулкана, — говорится в сообщении института вулканологии.

Специалисты утверждают, что на Ключевском вулкане также продолжается стромболианское извержение и излияние лавового потока. Накануне он выбросил пепел на 7 км.

В начале сентября специалисты зафиксировали на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир пепловый выброс высотой 2,5 км. Пепловый шлейф распространился на расстоянии до 10 км в северо-восточном направлении.

В конце июля город Северо-Курильск в Сахалинской области накрыло облако пепла от вулкана Эбеко. В понедельник, 24 июля, частицы от его извержения поднялись на высоту 3 км, но шлейф ушел в сторону от города. Во вторник направление ветра поменялось, из-за чего утром пепловое облако двинулось прямо на дома. В городе ощущался специфический запах сероводорода, наблюдался пеплопад.