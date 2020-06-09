Число выздоровевших от коронавируса военных превысило 4500 человек

Минобороны РФ сообщило о том, что от COVID-19 удалось вылечиться 4532 военнослужащим. Об этом сообщается в опубликованном бюллетене военного ведомства.
За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 77 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4532 человек, — отметили в Минобороны.
Что касается гражданских сотрудников, то всего за время пандемии справиться с болезнью удалось 474. К 9 июня число подтверждённых случаев COVID-19 достигло 1502 человек. В вузах Минобороны зарегистрировано 382 случая заражения среди военнослужащих и курсантов. Среди гражданского персонала — 299.
Также в Минобороны отметили, что оперативный штаб по предупреждению возникновения и распространения коронавируса разработал специальные методические рекомендации, которые обязательно выполнять всем должностным лицам и участникам подготовки и проведения парада Победы 24 июня.
К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний, — отметили в МО РФ.
Перед зачислением в состав парадных расчётов все военнослужащие проходят тестирование на коронавирус и «только при отрицательных результатах зачисляются в состав участников парада».
Как писал NEWS.ru, в Саратовской области около 600 медработников больны коронавирусом.
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