«Чёрным коллекторам» дадут до 12 лет за выбивание денег

Новая статья за незаконную деятельность в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц появится в Уголовном кодексе РФ. Согласно этой статье, «чёрные коллекторы» смогут получить до 12 лет тюремного заключения. По данным «Известий», правительство РФ положительно отозвалось на законопроект. В нём идёт речь о наказании за угрозы или применение насилия, уничтожение или повреждение имущества, распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица.
Новой статьёй
Если подобное совершалось группой лиц, лишение свободы может быть увеличено на срок до 12 лет.
В Госдуме законопроект могут рассмотреть уже в ходе весенней сессии.
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