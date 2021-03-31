16+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

«Чёрным коллекторам» дадут до 12 лет за выбивание денег

01:01, 01 апреля 2021
Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Новая статья за незаконную деятельность в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц появится в Уголовном кодексе РФ. Согласно этой статье, «чёрные коллекторы» смогут получить до 12 лет тюремного заключения. По данным «Известий», правительство РФ положительно отозвалось на законопроект. В нём идёт речь о наказании за угрозы или применение насилия, уничтожение или повреждение имущества, распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица.

Новой статьёй предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до трёх лет. Кроме того, признанный виновным может понести наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до пяти лет с последующим лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Если подобное совершалось группой лиц, лишение свободы может быть увеличено на срок до 12 лет.

В Госдуме законопроект могут рассмотреть уже в ходе весенней сессии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что россиянам предсказали новые проблемы с кредитами.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео