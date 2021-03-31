«Чёрным коллекторам» дадут до 12 лет за выбивание денег

https://static.news.ru/photo/da3b0ba4-d203-11ea-bd49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Новая статья за незаконную деятельность в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц появится в Уголовном кодексе РФ. Согласно этой статье, «чёрные коллекторы» смогут получить до 12 лет тюремного заключения. По данным «Известий», правительство РФ положительно отозвалось на законопроект. В нём идёт речь о наказании за угрозы или применение насилия, уничтожение или повреждение имущества, распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица.

Новой статьёй предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до трёх лет. Кроме того, признанный виновным может понести наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до пяти лет с последующим лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Если подобное совершалось группой лиц, лишение свободы может быть увеличено на срок до 12 лет.

В Госдуме законопроект могут рассмотреть уже в ходе весенней сессии.

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