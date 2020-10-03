Черноморский флот следит за эсминцем ВМС Великобритании в Чёрном море

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После того как эсминец Dragon ВМС Великобритании зашёл в акваторию Чёрного моря, силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за его действиями. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной РФ.

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эскадренного миноносца Dragon ВМС Великобритании, — говорится в сообщении.

Британский корабль вошёл в акваторию Чёрного моря 4 октября.

Ранее в Чёрном море находился американский эсминец Roosevelt. 2 октября он начал переход из Чёрного в Средиземное море после завершения манёвров с ВМС Украины.

NEWS.ru писал, в России провели испытание нового корабля «Грайворон» с крылатыми ракетами «Калибр». Корабль станет четвёртым малым ракетным кораблём с крылатыми ракетами «Калибр» в составе Черноморского флота.