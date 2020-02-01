«Интерфакс» не нашёл большинства рекомендованных Минздравом препаратов против китайского коронавируса 2019-nCoV во многих аптеках Москвы.
Проведённый мониторинг восьми аптечных сетей в [Центральном и Северном административных] округах Москвы выявил наличие в продаже только одного из четырёх рекомендуемых лечебных препаратов, — говорится в сообщении агентства.
Корреспонденты издания нашли в аптеках только рекомбинатный интерферон бета lb (от 130 до 432 рублей) или его более дорогостоящие аналоги.
По словам опрошенных фармацевтов, в Москве вырос спрос на медицинские маски, гели-антисептики, препараты для лечения ОРВИ, антисептики мирамистин и хлоргексидин.
Как писал NEWS.ru, в России зафиксировали два случая заражения коронавирусом - это граждане Китая, находящиеся в Забайкалье и Тюменской области.
Эпидемия началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число заражённых приблизилось к 12 тысячам человек, более 250 погибли.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен