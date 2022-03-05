ЦБ сообщил о снижении скорости работы быстрых платежей из-за DDoS-атак

Скорость работы Системы быстрых платежей на данный момент снизилась из-за DDoS-атак на телеком-провайдеров, говорится на сайте ЦБ РФ. Центробанк предупреждает, что в связи с этим некоторые операции, возможно, придётся повторить.

В настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров возможно кратковременное замедление работы Системы быстрых платежей (СБП). Часть операций может проходить медленнее или их потребуется повторить через некоторое время, — говорится в сообщении.

В ЦБ заверили, что на сохранность средств происходящее никак не повлияет.

Ранее группа хакеров Anonymous взломала сайты ряда российских СМИ, среди которых ТАСС, «Известия», «Фонтанка», РБК, «Коммерсант», NEWS.ru, «Мел» и Е1.ru. На страницах этих ресурсов отображался значок Anonymous. Хакерской атаке также подверглись несколько белорусских сайтов.

Одним их объектов для киберпреступников ранее также стал Роскосмос. Директор департамента цифрового развития корпорации Константин Шадрин заявил, что часть DDoS-атак на официальный сайт Роскосмоса удалось отразить.

Ранее разработчик Kremlin.ru в разговоре с News.ru заявил, что хакерские атаки на российские сайты и сервисы, зафиксированные в конце февраля, могли стоить «миллионы или десятки миллионов в переводе на рубли». Он подчеркнул, что подобные акции иногда заказывают на специализированных биржах.