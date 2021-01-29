Бывший адвокат Ефремова Пашаев готов оказать помощь Тиме Белорусских

https://static.news.ru/photo/af92d4e6-6244-11eb-9ab3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лишённый адвокатского статуса бывший защитник Михаила Ефремова в суде Эльман Пашаев готов оказать помощь певцу Тиме Белорусских, которого, согласно сообщениям СМИ, задержали за хранение наркотических веществ. Об этом экс-адвокат рассказал в беседе с NEWS.ru.

Находящийся в статусе юриста Пашаев, который сейчас оказывает помощь по гражданским, уголовным и арбитражным делам, готов защищать певца Белорусских, в случае если тот попросит у него помощи.



Почему нет? Ведь задача врача — лечить и ненормальных и нормальных, а задача адвокатов и юристов — защищать всех, мы же не выбираем. Если бы он обратился, я бы проконсультировал как надо и адвокаты из моей команды оказали бы ему профессиональную помощь, — заявил Пашаев.



Ранее NEWS.ru писал о том, что Тима Белорусских выступил с поддержкой белорусов на фоне протестов, происходящих в стране.