Буксир вернулся в порт после погружения батискафа в Марианскую впадину

https://static.news.ru/photo/5c3898fa-9cb8-11ea-a897-fa163e074e61_660.jpg Буксир Тихоокеанского флота «Фотий Крылов» Фото: Specialist Keith W. DeVinney/flickr.com/Общественное достояние/wikimedia.org

Буксир Тихоокеанского флота «Фотий Крылов» вернулся в порт приписки во Владивосток после погружения батискафа на дно Марианской впадины. Глубоководный автономный подводный аппарат «Витязь-Д» погрузился на глубину 10 028 метров, где установил вымпел в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Российский батискаф стал первым автономным аппаратом, достигшим дна впадины. Он, в отличие от работавших здесь японского и американского аппаратов, использует элементы искусственного интеллекта, пишет РИА Новости.

В ходе экспедиции производились экспериментальные погружения аппарата на глубины 2400 и 5200 метров в акваториях Японского и Филиппинского морей. В честь возвращения экспедиции на причале в районе Корабельной набережной прошло общее построение экипажей кораблей флота, экипажа спасательного буксира «Фотий Крылов» и специалистов. которые обеспечивали погружение батискафа.

Погружение аппарата «Витязь-Д» на дно Марианской впадины откроет большие перспективы для изучения Мирового океана. В будущем на платформе этого батискафа будет разработана целая серия глубоководных аппаратов. Экипажу буксира был вручён торт в виде батискафа.

Продолжительность похода «Фотия Крылова» составила 29 суток, буксир прошёл более 5200 морских миль.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Адмиралтейские верфи» согласились построить батискаф для спуска на дно Марианской впадины путешественника Фёдора Конюхова и полярника Артура Чилингарова.