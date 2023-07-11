Бойцы ВСУ поплатились жизнью за ошибку неопытного водителя БМП «РВ»: бойцы ВСУ поплатились жизнью за ошибку неопытного водителя БМП

Фото: МО Украины

Украинская бронегруппа предприняла попытку атаки на первый Донецкий армейский корпус, однако БМП ВСУ застряла на пути наступления, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Подобная оплошность механика-водителя стоила жизни целому отряду.

Сразу после инцидента украинские военнослужащие попытались спасти товарищей. Эвакуация также обернулась провалом из-за несогласованности действий бойцов и паники. Они не смогли вовремя добраться до БМП, а российские артиллеристы тем временем нанесли решающий удар.

Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщил о прорыве российскими военнослужащими обороны ВСУ в районе Кременной на Сватовском направлении. Украинские подразделения понесли тяжелые потери, из-за чего были вынуждены отступить. После боестолкновения ВС РФ вошли в село Торское.

Днем ранее российские силы также разгромили бронегруппу и десант ВСУ в боях у Кременной. Противник был выбит с высоты и понес значительные потери в живой силе.