Брилёв ушёл из «Вестей» и из руководства ВГТРК Журналист Сергей Брилёв перестал вести «Вести в субботу» и вышел из руководства ВГТРК

Фото: Социальные сети

Заместитель директора ВГТРК по спецпроектам, ведущий программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Сергей Брилёв сообщил, что больше не будет её вести. Об этом журналист написал на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), передаёт РБК со ссылкой на журналистку Фариду Рустамову. Последний выпуск передачи состоялся 26 февраля.

В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провёл последний выпуск «Вестей в субботу» (что подвело черту и под периодом, когда мне было зачем носить титул замдиректора канала), — сообщил Брилёв.

После этого журналист отправился в страны Латинской Америки, где создал 33 репортажа и снял несколько мини-фильмов. В конце апреля Брилёв вернулся в Москву, ему провели операцию (какую именно, он не уточнил), затем он восстанавливался в течение нескольких недель.

По словам журналиста, многочасовая работа в прямом эфире в качестве ведущего стала не по нему.

Я, конечно, делал прямые включения из той же Латинской Америки, но длились такие включения считаные минуты. Если же говорить о больших хронометражах, то пришла пора перейти на записные форматы: фильмы, спецрепортажи и т. п., — написал он.

31 марта Великобритания ввела пакет санкций, которые были направлены против МИА «Россия сегодня», телеканала RT, его гендиректора Алексея Николова, руководителя агентства Sputnik Антона Анисимова, ведущего ВГТРК Сергея Брилёва и главы «Газпром-медиа» Александра Жарова.