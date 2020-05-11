Брат Елены Малышевой подтвердил, что заболел COVID-19

Главный врач Боткинской больницы, брат Елены Малышевой Алексей Шабунин подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией.
Алексей Шабунин сдал тест на коронавирус приблизительно 2 мая, а результат получил только 11 мая,
Отмечается, что Елена Малышева подозревает, что также переболела COVID-19. Телеведущая сообщила, что у неё был сильный кашель, однако антител в её организме не было после того, как она переболела вирусом.
Я кашляла месяц назад так, что вы просто представить себе не можете. Раз в три недели мы докладываем заместителю гендиректора канала темы будущих передач. А я не могла говорить: был такой сильный кашель. В какой-то момент была вынуждена даже остановиться, чтобы откашляться. Но тем не менее антител у меня нет. Есть такие вирусы, которые пришли и ушли, — привели слова Елены Малышевой на портале.
Ранее NEWS.ru писал, что Алексей Шабунин отказался давать комментарии по поводу положительного теста на коронавирус.
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