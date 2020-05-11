Брат Елены Малышевой подтвердил, что заболел COVID-19

https://static.news.ru/photo/79508dac-93c7-11ea-bcaa-fa163e074e61_660.jpg Алексей Шабунин Фото: botkinmoscow.ru

Главный врач Боткинской больницы, брат Елены Малышевой Алексей Шабунин подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией.

Алексей Шабунин сдал тест на коронавирус приблизительно 2 мая, а результат получил только 11 мая, сообщает StarHit.ru.

Отмечается, что Елена Малышева подозревает, что также переболела COVID-19. Телеведущая сообщила, что у неё был сильный кашель, однако антител в её организме не было после того, как она переболела вирусом.

Я кашляла месяц назад так, что вы просто представить себе не можете. Раз в три недели мы докладываем заместителю гендиректора канала темы будущих передач. А я не могла говорить: был такой сильный кашель. В какой-то момент была вынуждена даже остановиться, чтобы откашляться. Но тем не менее антител у меня нет. Есть такие вирусы, которые пришли и ушли, — привели слова Елены Малышевой на портале.

Ранее NEWS.ru писал, что Алексей Шабунин отказался давать комментарии по поводу положительного теста на коронавирус.