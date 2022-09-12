Борьба за электорат имени Жириновского

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Наш очередной ЕДГ должен дать ответ и на вопрос о дальнейшей судьбе электората Жириновского.

На фоне череды разных событий эта тема не привлекает пока особого внимания. Как, впрочем, и сами местные выборы. Между тем на кону ядерный электорат, который годами голосовал не за ЛДПР как политический институт, а именно за Вольфовича, который вынес на самые высокие трибуны нарративы российских кухонь. Голосовал за лукавого правдоруба, защитника специфических русских интересов, политика, не лезшего в карман за словом и не придерживавшегося канонов дипломатического этикета.

Да, в последнее время этот электорат, который, как принято было говорить, голосовал по приколу, стал редеть. Но ведь и активность самого Вольфовича с годами явно ослабла, ему уже не по силам было поддерживать прежний градус всеобщего обличения и эпатажа. Не летели горшки с цветами в журналистов, не звучали обещания помыть сапоги в Индийском океане или отправить оппонентов последним вагоном на Север.

Но тем не менее миллионы носителей голосов как бы слегка осиротели. Их души по-прежнему требуют крепкого словца и эмоциональных разоблачений. И за их симпатии борьба только начинается. Первое время казалось, что опущенное было знамя подхватит Серей Миронов, лексика выступлений которого стала все чаще напоминать стиль Вольфовича. Чего стоило его публичное сравнение нашей образовательной системы с «раковой опухолью», цель которой не воспитание образованного поколения, а просто зарабатывание денег. И тут же возник вопрос об отмене Болонской системы. Не менее интересно было и выступление лидера СПЗП за отмену сентябрьских выборов и их проведение после окончания СВО. Ему, словно в свое время Жириновскому, поручили протестировать состояние умов резким предложением.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Серей Миронов

Но вдруг в незримую борьбу за «прикольный» электорат включился и Дмитрий Медведев. Кто еще недавно, помимо Жирика, мог вот так открыто заявить, признавшись в ненависти к Западу: «Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли». И это далеко не первое эмоционально окрашенное жесткое заявление Дмитрия Анатольевича. И надо сказать, эти слова срезонировали в мире. Тем более что во многом Медведев процитировал римского сенатора Катона, призывавшего разрушить Карфаген. И еще вчера надежда российского либерализма, Дмитрий Медведев, был переведен в разряд «ястребов». Думаю, Жириновский стоя аплодировал бы такому взгляду на изменчивый мир. А потому Медведев уверенно, не церемонясь, говорит о «маразматическом старике из сената США», готовом ради достижения сомнительных целей пожертвовать всем миром. Или призывает нахамившего и угрожавшего России бывшего главу латвийского МВД прислушиваться отныне к звукам у своей двери.

Последний шедевр экс-президента — сообщение о том, что в британском правительстве место «чубатого Бориски» заняла «фрик-тетка». Вольфович был бы доволен таким оборотом.

Понятно, что военная операция на Украине, перекройка международных отношений создают предпосылки для изменения трендов и в нашей политике. Но ведь Медведев не только лидер «Единой России», Но, кто знает, возможно, и в недалеком будущем кандидат в президенты России. А лидеру России уже никак нельзя выглядеть мягкотелым, податливым, постоянно держащим дверь на Запад приоткрытой, несмотря на дующие оттуда холодные ветра.

Впрочем, как представляется, поединок за перетягивание на свою сторону беспризорного электората Жириновского только начинается. На кону миллионы голосов. А у его преемников нет и доли харизмы покойного шефа.