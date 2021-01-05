Более 10 тысяч иностранцев выдворили из России в 2020 году

https://static.news.ru/photo/c9d4ccfa-50e8-11eb-8a97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За 11 месяцев 2020 года сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) выдворили из России по решению судов более 10 тысяч иностранных граждан, незаконно находившихся в стране. В число депортированных попали также 40 несовершеннолетних.

Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, фактически выдворенных за пределы РФ, составляет 10 775, — сообщили ТАСС в ФССП.

По данным на 1 декабря, выдворению подлежало 2504 иностранца, 595 из них содержались в специальном учреждении.

Как уточнили в ведомстве, число выдворенных за пределы РФ иностранцев значительно сократилось. Так, за девять месяцев 2019 года из России на родину были принудительно отправлены 26 тысяч иностранных граждан. Количество иностранных граждан в России в прошлом году уменьшилось из-за пандемии коронавируса и составило около 6 млн человек. До пандемии в РФ ежегодно находилось 9–11 млн иностранцев.

Как писал NEWS.ru, МВД РФ применит систему распознавания лиц для поиска нежелательных иностранцев. Всех их депортируют из России после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), рассказала руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. Она напомнила также о необходимости дактилоскопической регистрации всех прибывающих в РФ иностранных граждан, чтобы исключить возможность нарушения ими миграционного законодательства. По её мнению, многие иностранцы, не имеющие права посещать РФ, изменяют личную информацию и пытаются вновь въехать в Россию.