РФ выдворит «нежелательных иностранцев» с помощью системы распознавания лиц

https://static.news.ru/photo/f476f514-f36e-11ea-95de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД РФ применит систему распознавания лиц для поиска нежелательных иностранцев. Всех их депортируют из России после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), рассказала руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

Есть категория иностранных граждан, которые нарушают законодательство и не покидают территорию РФ, несмотря на решение об их выдворении. В данной ситуации система распознавания лиц выявляет их и места их проживания. Мы принимаем меры для удаления их с территории РФ, — цитирует её «Интерфакс».

Она напомнила также о необходимости дактилоскопической регистрации всех прибывающих в РФ иностранных граждан, чтобы исключить возможность нарушения ими миграционного законодательства. По её мнению, многие иностранцы, не имеющие права посещать РФ, изменяют личную информацию и пытаются вновь въехать в Россию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МВД РФ готовит новый законопроект, который упростит процедуру получения российского гражданства, сообщила начальник Главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова. По её словам, работа ведётся совместно с федеральными органами исполнительной власти.