МВД работает над законопроектом, упрощающим получение гражданства РФ

https://static.news.ru/photo/95aeb2ee-f35d-11ea-bb15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД РФ готовит новый законопроект, который упростит процедуру получения российского гражданства, сообщила начальник Главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова.

По её словам, работа ведётся совместно с федеральными органами исполнительной власти.

Мы предполагаем отказаться от института разрешений на временное проживание, как сейчас это происходит, — рассказала она.

Казакова пояснила, что сейчас человеку для получения гражданства необходимо сначала получить разрешение на временное проживание, а после вид на жительство.

Начальник управления уточнила, что закон будет включать целый ряд изменений. Так, в частности, станут другими режимы пребывания на территории страны и упростится процедура оформления документов. Кроме того, для прибывающих на работу в РФ разработают различные электронные реестры, среди которых реестр работодателей и реестр работников-иностранцев. Также планируется упростить процедуры привлечения граждан зарубежных стран к работе, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что иностранцы, у которых есть в собственности жильё в России, могут регистрировать у себя мигрантов. Соответствующий закон вступил в силу с 7 сентября 2020 года. Документ подписал президент России Владимир Путин в июне 2020 года.