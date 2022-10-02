Главы Херсонской и Запорожской областей получат статус губернаторов, сообщается в документах, опубликованных на сайте Конституционного суда России. Российский президент Владимир Путин назначит врио регионов в течение десяти дней после принятия субъектов в состав РФ.
Президент Российской Федерации в течение 10 дней со дня принятия в Российскую Федерацию Херсонской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта назначает временно исполняющего обязанности высшего должностного лица Херсонской области — губернатора, — сказано в тексте документа.
Такой же пункт содержатся и в аналогичном документе по Запорожской области.
На сайте Конституционного суда добавили, что выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоятся в единый день голосования в сентябре 2023 года.
Согласно статье 7 рассматриваемого договора, выборы в законодательный (представительный) орган ДНР проводятся во второе воскресенье сентября 2023 года, — сказано в постановлении КС РФ.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы субъектов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.