Стало известно, когда назначат глав Херсонской и Запорожской областей Путин назначит губернаторов Херсонской и Запорожской областей в течение 10 дней после принятия в РФ

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Главы Херсонской и Запорожской областей получат статус губернаторов, сообщается в документах, опубликованных на сайте Конституционного суда России. Российский президент Владимир Путин назначит врио регионов в течение десяти дней после принятия субъектов в состав РФ.

Президент Российской Федерации в течение 10 дней со дня принятия в Российскую Федерацию Херсонской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта назначает временно исполняющего обязанности высшего должностного лица Херсонской области — губернатора, — сказано в тексте документа.

Такой же пункт содержатся и в аналогичном документе по Запорожской области.

На сайте Конституционного суда добавили, что выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоятся в единый день голосования в сентябре 2023 года.

Согласно статье 7 рассматриваемого договора, выборы в законодательный (представительный) орган ДНР проводятся во второе воскресенье сентября 2023 года, — сказано в постановлении КС РФ.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы субъектов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.