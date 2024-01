Блокада Ленинграда: 5 самых популярных мифов об осажденном городе

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости

В городах России проходят памятные мероприятия, посвященные освобождению Ленинграда от фашистской блокады — это событие отмечается 27 января. Какие мифы ходили об осажденном городе, правдивы ли они?

Фото: Григорий Чертов/РИА Новости Блокада Ленинграда. Боец противовоздушной обороны наблюдает за ленинградским небом

Сколько длилась блокада Ленинграда

В публицистической и исторической литературе закрепилась формулировка «900 дней блокады». Такое число фигурировало не только в советских изданиях, но и западных. К примеру, в 1969 году американский историк Гаррисон Солсбери выпустил книгу, которая называлась The 900 days. The Siege of Leningrad («900 дней. Блокада Ленинграда»).

На самом деле блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня, включая день начала и конца. В литературе также встречается 871 день.

Почему нельзя было сдавать Ленинград немцам

В 2014 году на сайте телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был проведен опрос «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней», который вызвал волну критики и возмущений общественности. Однако миф о «спасительной» сдаче Ленинграда существовал задолго до опроса «Дождя». К примеру, подобным вопросом задавался герой советской киноэпопеи «Блокада», а в самом Ленинграде в первые месяцы блокады среди некоторых граждан царила похожая атмосфера, о чем свидетельствуют отчеты НКВД, представленные в книге историка Никиты Ломагина «Неизвестная блокада».

В действительности сдача Ленинграда нацистским войскам, вероятно, обернулась бы куда большим количеством жертв и могла поставить крест на победе в Великой Отечественной войне. Как известно, немецкая армия и гражданская администрация не ставили задачу выживания советских граждан на оккупированных территориях, это становится ясно в том числе из дневниковых записей людей, которые остались под оккупацией (дневники, опубликованные в сборнике под редакцией Олега Будницкого «Свершилось! Немцы пришли», а также генеральный план «Ост»).

Кроме того, о катастрофических последствиях возможной сдачи Ленинграда свидетельствует статистика на других оккупированных территориях СССР. К примеру, население Киева за время оккупации сократилось с 800 тыс. человек до 180 тыс., а в Витебске количество жителей упало с 160 тыс. до 100 тыс. человек.

Также историки указывают, что в первые год войны немецким солдатам не хватало теплых вещей и провизии, поэтому последствия сдачи города на Неве лишили бы ленинградцев практических любых шансов на выживание, отмечается в статье портала «Мел».

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги

Маннергейм любил Ленинград?

Существовал миф, что финский фельдмаршал и бывший генерал-лейтенант Русской императорской армии Густав Маннергейм испытывал теплые чувства к Ленинграду и поэтому приказал не стрелять по городу. В реальности продвижению финских войск к Ленинграду помешала лишь Красная армия, а не любовь маршала к Северной столице. Кроме того, командование вермахта приняло решение отказаться от идеи штурма Ленинграда.

В статье Николая Барышникова «Добиться официально от Германии, чтобы Петербург полностью уничтожить...» приводится цитата, которая свидетельствует о реальных намерениях Маннергейма по поводу бывшей столицы Российской империи.

«Тогда (25 июня 1941 года. — NEWS.ru) в Хельсинки поступила секретная телеграмма из Берлина от финского посланника Т. М. Кивимяки, в которой последний сообщал о том, что Г. Геринг уведомил его о роли Финляндии в блокировании и осаде Ленинграда. Рейхсмаршал заверял финское руководство, что Финляндия получит территориально с лихвой всё то, «что захочет». При этом особо подчёркивалось: Финляндия «может взять и Петербург, который все-таки, как и Москву, лучше уничтожить... Россию надо разбить на небольшие государства», — подчеркивается в цитате.

В этот же день Маннергейм издал приказ финским войскам о начале боевых действий против СССР, призвав на «священную войну с врагом нации». Таким образом, ни о какой любви Маннергейма к России и к Ленинграду речи в действительности не шло, указывает «Мел».

Сталин не любил Ленинград?

После смерти Иосифа Сталина появился миф о том, что «отец народов» не любил Ленинград и даже не пытался освободить город из кольца блокады. Однако в реальности все было иначе: когда ситуация в Северной столице стала критической, туда отправился маршал Георгий Жуков, который помог укрепить оборону Ленинграда в сложнейшие дни начала сентября 1941 года.

Кроме того, до наших дней сохранился текст запроса Сталина уполномоченному Госкомитета обороны Вячеславу Молотову по поводу эвакуации населения, промышленных объектов и музейных ценностей Ленинграда в августе 1941 года.

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости Блокада Ленинграда. Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома

«Если так будет продолжаться, боюсь, что Ленинград будет сдан идиотски глупо, а все ленинградские дивизии рискуют попасть в плен. Чем, собственно, занят Ворошилов (маршал СССР Климент Ворошилов. — NEWS.ru) и в чем выражается его помощь Ленинграду? Я пишу об этом, так как очень встревожен непонятным для меня бездействием командования», — писал Сталин.

По указанию Сталина была проведена операция «Искра» по прорыву блокады Ленинграда 18 января 1943 года. В результате этой операции была проложена железная дорога вдоль южного берега Ладожского озера, которая получила название «Дорога Победы».

Пир во время чумы?

Как свидетельствуют отчеты НКВД, среди ленинградцев распространялись слухи, что элита и руководство города «устраивали пиры и ели деликатесы», пока жители города умирали от голода.

Портал «Мел» отмечает, что должностные лица в блокадном Ленинграде иногда злоупотребляли служебным положением, но это не было правилом, а руководство города всеми силами старалось держать ситуацию под контролем.

«Честно скажу, никаких банкетов я не видел. Один раз при мне, как и при других связистах, верхушка отмечала 7 ноября всю ночь напролет. Были там и главком артиллерии Воронов, и расстрелянный впоследствии секретарь горкома Кузнецов. К ним в комнату мимо нас носили тарелки с бутербродами. Солдат никто не угощал, да мы и не были в обиде... Но каких-то там излишеств не помню. Жданов, когда приходил, первым делом сверял расход продуктов. Учет был строжайший», — цитирует издание оператора центрального узла связи в Смольном.

В осажденном городе, однако, функционировали кондитерские фабрики, отмечается на сайте СПбГУ.

