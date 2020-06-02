Россия

Гидрометцентр: ближайшие дни в Москве будут крайне дождливыми

11:40, 02 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вся первая половина текущей недели будет в Москве во власти непогоды. В столице будут идти дожди, местами сильные, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, такая ситуация будет актуальна и 2? и 3 июня, а также в ночь на 4 число.

Такое продолжение дождей, которые начались во второй половине прошлой недели, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Он добавил, что дожди в Москве будут сопровождаться усилением ветра.

Ранее NEWS.ru писал, что метеорологи предрекли Москве и Подмосковью предрекли холодные дожди и промозглый ветер.

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