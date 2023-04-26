Биржевые цены на бензин в России максимально выросли за год

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Цены на бензин на российских биржах достигли максимума с начала украинского конфликта, пишет «Коммерсант». Стоимость АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 26 апреля выросла на 1,9% и 1,7%, составив 49,7 тысячи рублей и 54,9 тысячи рублей за тонну соответственно.

Рост цен на топливо произошел после сообщений СМИ о возможном сокращении демпферных выплат нефтяникам со стороны Минфина, хотя это было опровергнуто в министерстве. Вице-премьер Александр Новак подтвердил обсуждение данного сценария 26 апреля.

На СПбМТСБ 26 апреля цены на АИ-92 и АИ-95 увеличились на 1,9% и 1,7%, до 49,7 тысячи рублей и 54,9 тысячи рублей за тонну соответственно, говорят данные торговой площадки. Стоимость летнего дизтоплива выросла на 1,7%, достигнув 52,1 тыс. руб. за тонну.

Котировки бензина на бирже приблизились к уровню до введения санкций в феврале 2022 года. Например, 22 февраля прошлого года АИ-92 и АИ-95 стоили 52,3 тысячи рублей и 54,7 тысячи рублей за тонну соответственно, а летнее дизтопливо — 56,3 тысячи рублей за тонну. После начала военных действий цены на бензин снизились, за исключением летнего периода, когда спрос на бензин возрастает из-за отпусков.

Ранее стало известно, что в ежемесячном докладе Росстата об индустриальном производстве отсутствуют данные о добыче нефти в России за март 2023 года. С марта Россия начала добровольное уменьшение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки.