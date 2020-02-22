https://static.news.ru/photo/e9470998-5532-11ea-abc2-fa163e074e61_660.jpg Рельсовый автобус РА-2 Фото: АГН «Москва»

Время в пути по маршруту через Крымский мост — два часа, в пятницу и выходные дни поезд будет ходить трижды в день.

На маршруте, предположительно, будут работать два рельсовых автобуса РА-2 производства России. Они оборудованы системами отопления, вентиляции и санитарными кабинами, каждый состав состоит из трёх вагонов, общая вместимость которых — 590 мест. В Южной пригородной транспортной компании отметили, что маршрут должен стать популярным из-за прекрасного вида из окон поездов, передаёт ТАСС.

Не у всех есть машины и не все хотят ехать на машинах, поэтому именно эти пригородные поезда и дадут ещё один, новый толчок развития для восточного побережья Крыма для туров выходного дня и вообще на высокий сезон, — добавил председатель комитета по туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Как писал NEWS.ru ранее, рекорд движения автомобильного транспорта по Крымскому мосту через Керченский пролив в 2019 году составил 36,9 тысячи машин в сутки. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.