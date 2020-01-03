https://static.news.ru/photo/9cb2a5ee-2e0c-11ea-882e-fa163e074e61_660.jpg Фото: belorusneft.by

Крупнейший белорусский оператор АЗС «Белоруснефть» заявил, что из-за приостановки поставок российской нефти в республике дефицита автотоплива не будет.

Об этом «Интерфаксу-Запад» сообщил замгенерального директора «Белоруснефти» по обеспечению углеводородным сырьём и реализации продукции Сергей Каморников.

Все заправочные станции сети ПО «Белоруснефть» работают в штатном режиме, — отметил он.

Как рассказал Каморников, поступление всех видов нефтепродуктов на нефтебазы «Белоруснефти» с белорусских НПЗ осуществляются ежедневно, а запасов топлива хватит минимум на 10 дней.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Это связано с тем, что Белоруссия не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях новых поставок. В настоящее время в республике прорабатывают контракты на закупку нефти не только в России, но и из альтернативных источников.