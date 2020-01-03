Крупнейший белорусский оператор АЗС «Белоруснефть» заявил, что из-за приостановки поставок российской нефти в республике дефицита автотоплива не будет.
Об этом «Интерфаксу-Запад»
Все заправочные станции сети ПО «Белоруснефть» работают в штатном режиме, — отметил он.
Как рассказал Каморников, поступление всех видов нефтепродуктов на нефтебазы «Белоруснефти» с белорусских НПЗ осуществляются ежедневно, а запасов топлива хватит минимум на 10 дней.
Ранее NEWS.ru писал, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Это связано с тем, что Белоруссия не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях новых поставок. В настоящее время в республике прорабатывают контракты на закупку нефти не только в России, но и из альтернативных источников.
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