Бастрыкин вмешался в дело о возвращении дочери матери-лесбиянке в Австралию

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин / Фото vk.com/alexander_bastrikin

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вмешался в дело о возвращении дочери матери-лесбиянке в Австралию, сообщает KP.RU. Отец восьмилетней девочки вывез её в Ленинградскую область, но Дзержинский районный суд Петербурга постановил вернуть ребёнка матери. Решение объяснили тем, что недостойное поведении 29-летней женщины не доказано.

При этом в начале января в отношении неё возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Бастрыкин поручил провести проверку.

По данным следствия, мать девочки, придерживаясь нетрадиционных семейных отношений, причиняла своими противоправными действиями ребёнку моральные и физические страдания. Председатель следственного комитета России Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Ленобласти представить доклад о ходе расследования уголовного дела и решении суда об определении места жительства ребёнка с матерью, — рассказали в СК РФ.

По словам отца, девочка хочет жить с ним и даже не желает говорить о матери. Сейчас они ждут, что следующий суд окончательно определит, с кем останется девочка.

Судебные приставы в Санкт-Петербурге ранее помогли вернуть восьмилетнего ребёнка матери по решению суда. Исполнительное производство в отношении 38-летнего мужчины было возбуждено из-за того, что тот скрывал сына от матери — после развода он забрал ребёнка и не позволял бывшей супруге с ним видеться.