В Петербурге приставы помогли вернуть ребёнка от отца матери

Судебные приставы в Санкт-Петербурге исполнили решение суда о передаче восьмилетнего мальчика от отца матери.
По данным пресс-службы ГУ Федеральной службы судебных приставов по региону, исполнительное производство в отношении 38-летнего мужчины было возбуждено из-за того, что тот скрывал сына от матери — после развода он забрал ребёнка и не позволял бывшей супруге с ним видеться.
В связи с этим проживающая в Подмосковье женщина обратилась в Лыткаринский городской суд Московской области. Согласно решению суда, мужчина должен был передать ребёнка матери в течение десяти дней. Соответствующий исполнительный лист был передан приставам в Петербурге, которые установили, что отец вместе с сыном находится в Уфе. Благодаря слаженной работе сотрудников уфимского и петербургского отделов мальчика передали женщине,
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