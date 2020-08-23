В Петербурге приставы помогли вернуть ребёнка от отца матери

https://static.news.ru/photo/b2338386-e5ed-11ea-b541-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com

Судебные приставы в Санкт-Петербурге исполнили решение суда о передаче восьмилетнего мальчика от отца матери.

По данным пресс-службы ГУ Федеральной службы судебных приставов по региону, исполнительное производство в отношении 38-летнего мужчины было возбуждено из-за того, что тот скрывал сына от матери — после развода он забрал ребёнка и не позволял бывшей супруге с ним видеться.

В связи с этим проживающая в Подмосковье женщина обратилась в Лыткаринский городской суд Московской области. Согласно решению суда, мужчина должен был передать ребёнка матери в течение десяти дней. Соответствующий исполнительный лист был передан приставам в Петербурге, которые установили, что отец вместе с сыном находится в Уфе. Благодаря слаженной работе сотрудников уфимского и петербургского отделов мальчика передали женщине, сообщают «Невские новости».

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