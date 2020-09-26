Бастрыкин оценил масштабы браконьерства в России

https://static.news.ru/photo/e7985484-00e6-11eb-9d29-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Незаконная охота занимает первое место среди зарегистрированных преступлений в лесной сфере. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В основном это криминальные деяния, связанные с незаконным завладением природными ресурсами. Это <...> незаконная охота, незаконная рубка лесных насаждений, уничтожение или повреждение лесных насаждений. Лесное браконьерство среди зарегистрированных преступлений занимает первое место, — рассказал руководитель ведомства в интервью «Российской газете».

Бастрыкин отметил, что в общей структуре экологической преступности большой удельный вес занимают преступления, связанные с незаконной рубкой лесных насаждений.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 января 2021 года в России будут действовать новые правила охоты. С нового года в ряде муниципальных образований будет полностью запрещён петельный лов животных, руководители регионов получат право вводить различные ограничения по охоте. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии опубликован на портале правовых актов.

В документе прописано, что главы регионов смогут вводить ограничения, а также полностью запрещать различные способы охоты, включая использование ночных прицелов и тепловизоров в субъектах РФ, а также в отдельных охотничьих угодьях. Ряд правовых актов, включая Правила охоты от 2011 года, признаны утратившими силу.