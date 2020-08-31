Новые правила охоты утверждены в России

https://static.news.ru/photo/bc7a4650-ebaa-11ea-971e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 января 2021 года в России будут действовать новые правила охоты. С нового года в ряде муниципальных образований будет полностью запрещён петельный лов животных, руководители регионов получат право вводить различные ограничения по охоте. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии опубликован на портале правовых актов.

Добавлены новые положения, которые направлены на обеспечение безопасности при осуществлении охоты (необходимость применения одежды со световозвращающими элементами); на повышение эффективности борьбы с браконьерством (запрет любого перемещения/перевозки продукции охоты без соответствующих документов), — говорится в сообщении Минприроды.

В документе прописано, что главы регионов смогут вводить ограничения, а также полностью запрещать различные способы охоты, включая использование ночных прицелов и тепловизоров в субъектах РФ, а также в отдельных охотничьих угодьях. Ряд правовых актов, включая Правила охоты от 2011 года, признаны утратившими силу.

Петельный лов полностью запрещён в ряде муниципальных образований, их перечень изложен в редакции, предложенной Всемирным фондом дикой природы (WWF) России.

Эксперты в сфере охотничьего хозяйства, представители организаций по защите животных, юристы, представители силовых ведомств и регионов, члены Совфеда и депутаты Госдумы приняли участие в разработке документа, сообщает «Парламентская газета».

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин дал охотникам право на регулирование численности диких животных в общедоступных охотничьих угодьях. Закон был подписан 20 июля. Ранее численность диких животных могли регулировать только работники лесничеств и охотничьих хозяйств.