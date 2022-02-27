Бастрыкин дал поручение фиксировать факты пыток пленных со стороны ВСУ

Все факты пыток российский пленных со стороны украинских военных должны быть зафиксированы, такое поручение следователям дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он также призвал их расследовать в рамках уголовных дел, информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России принимать исчерпывающие меры по фиксации каждого факта применения пыток украинскими военными и в рамках возбуждённых уголовных дел тщательно расследовать все обстоятельства, приняв необходимые меры к установлению виновных лиц, — говорится в сообщении.

С сообщением о фактах пыток выступил Минобороны России, в нём сказано, что «украинские военные применяют пытки к захваченным в плен российским военным». Как подчеркнули в ведомстве, подобные действия являются серьёзным нарушением норм международного права.

Представители украинских националистических группировок ранее расстреляли солдата ВСУ, который пытался уйти от участия в боевых действиях. Погибший намеревался найти убежище в России.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщил о факте массового отказа украинских военнослужащих от участия в дальнейших боевых действиях. По его словам, в Харьковской области добровольно сложил оружие зенитный ракетный полк.