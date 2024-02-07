Банановая рокировка: Индия накормит фруктами Россию вместо Эквадора

Фото: Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лотки с бананами настолько стали привычной картинкой в наших супермаркетах, что даже пожилые люди стали забывать, как стояли в двухчасовых очередях за плодами, которые вдруг «выбросили» в продажу. И вдруг новая вспышка интереса к тропическому деликатесу после сообщений о прекращении закупок в Эквадоре. Не станут ли бананы опять экзотикой у нас? Не стреляем ли мы сами себе в ногу, как поспешили заверить ряд западных изданий. Выясняется, что изменение банановых маршрутов в России, наоборот, может помочь решить сразу несколько задач.

Индия — банановое царство

У нас традиционно отмечают наши исторические связи с Индией, развитие и углубление разноплановых отношений с которой рассматривается как часть нашего «поворота на Восток». И тут возникает золотистый плод — банан, по производству которых Индия давно вышла на первое место в мире. А Россия была и остается крупнейшим банановым потребителем.

Но по давней традиции мы закупали свои бананы в банановой во всех отношениях республике — Эквадоре. Теперь, когда после решения эквадорских властей передать находящиеся в стране российские вооружения США в тамошних бананах оперативно нашлась муха-горбатка, география поставок может кардинально поменяться.

И действительно, что нам мешало и раньше покупать бананы в дружественной Индии? Тем более на рупии, которые мы получаем за нашу нефть. Видимо, некоторая инертность, отлаженность прежних логистических цепочек. И исторические симпатии к маленькой, но гордой латиноамериканской стране.

Не тот уже Эквадор

Казалось бы, Украина слишком далека от жизненных интересов маленькой банановой республики. Но согласившись передать США наш «военный хлам», Эквадор создал себе проблему. Ведь всем понятно, что из Америки оружие попадет на Украину.

А теперь, после обнаружения в бананах вредных насекомых, от которых спасли Россию ценой прекращения закупок эквадорских фруктов, республика теряет 25 тысяч рабочих мест и терпит годовые убытки примерно в $700 млн.

Стоила ли игра свеч? Ведь еще до конца не понятно, поставят ли американцы в Эквадор обещанное оружие на $200 млн. Не исключено, что они так и продолжат мотать перед носом властей Эквадора этой морковкой.

Понятно, что эквадорские власти нервничают, заверяют наши инстанции в безопасности своих бананов и готовы предоставить доказательства их чистоты. Но поезд, пардон, пароход явно ушел.

Хуситы бананам не помеха

Собственно, из инцидента с Эквадором надо извлечь урок. Не бывает постоянных союзников, бывают только постоянные интересы. Эквадор давно уже не был страной с прогрессивным правительством. А вот Индия среди самых надежных наших партнеров. И почему «банановую рокировку» нельзя было сделать раньше?

Тем более что сейчас хуситы гарантируют безопасный проход кораблей с грузами для России через Красное море и Суэцкий канал. Доставлять бананы из Индии можно будет без проблем и без лишних издержек.

Читайте также:

Путин и Карлсон: когда интервью и что расскажет президент?

Какую роль американцы приготовили Залужному и останется ли он жив?

За что правнучка Валерия Чкалова призывает бомбить Москву?

Кризис в Техасе: начало гражданской войны в США или просто тимбилдинг?