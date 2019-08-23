Госкорпорация «Росатом» и Балтийский завод подписали контракт на строительство двух универсальных атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22220.
Конкурс на строительство третьего и четвертого атомных серийных ледоколов объявлял «Атомфлот» (входит в Росатом). Общая начальная стоимость контракта 100,06 млрд руб. Балтийский завод оказался единственным участником этого тендера.
Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лёд толщиной до трёх метров.
Ранее News.ru писал, как новый ледокол «Урал» спустили на воду в Санкт-Петербурге. Посмотреть на процесс пришло около тысячи человек. Достраивать ледокол будут ещё несколько лет. Срок его сдачи — 2022 год.