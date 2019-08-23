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Майские указы президента РФ о повышении зарплат бюджетников до средних по региону выполняют только четыре региона России. В остальных российских регионах целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников.

Лишь Ленинградской и Пензенской областям, Алтайскому краю и Чеченской республике удалось достигнуть целевых значений по всем категориям работников. При этом регионов, которым удалось выполнить майские указы в первой половине 2019...