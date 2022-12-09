Автодилеры рассказали, сколько брендов осталось на российском рынке РАД: к концу года на автомобильном рынке в России остались 14 брендов из 60

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К концу 2022 года на российском автомобильном рынке осталось 14 брендов из 60, присутствовавших в январе. При этом три из них — российские, а остальные представляют Китай. Такие данные следуют из письма ассоциации «Российские автомобильные дилеры» в адрес дилеров китайских брендов. Текст послания оказался в распоряжении РИА Новости.

На сегодняшний день на нашем авторынке новых автомобилей осталось работать из 60 брендов (на начало 2022 года) только 14. Из них три бренда — отечественные. Lada, ГАЗ, УАЗ. Остальные — китайские — Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda. <...> С точки зрения национального микса российский авторынок уже китайский на 78%, — отметили в ассоциации.

По имеющимся данным, в настоящее время поставки автомобилей в Россию приостановили почти все европейские, американские и корейские бренды. Минпромторг внес их в перечень параллельного импорта.

Как рассказали представители отрасли, параллельный импорт несколько улучшает ситуацию на российском автомобильном рынке, однако полностью решить проблему не может. В этой связи, в 2023 году ожидается дефицит предложений. Особенно он заметен в сегменте седанов.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2021 году автомобильный рынок России составил 1,6 млн легковых и коммерческих автомобилей. В январе — октябре 2022 года рынок едва достиг показателя в 500 тысяч автомобилей.

Глава совета директоров компании «Автотор» Валерий Горбунов ранее предположил, что восстановление российского автомобильного рынка до докризисных показателей возможно к 2028-2029 годам. Он отметил, что такие сроки возможны при текущих темпах восстановления отрасли, однако не исключен и более продолжительный спад.