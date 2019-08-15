Авиакомпания «Уральские авиалинии» выплатит по 100 тыс. рублей незастрахованным пассажирам лайнера Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в Подмосковье.
Пассажирам, не имеющим страхового полиса, авиакомпания выплатит по 100 тысяч рублей, - говорится в сообщении перевозчика в Instagram.
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Актуальная информация Авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщает, 7 пассажиров рейса U6178 вылетели в Симферополь рейсом U6-230 (ручная кладь была им выдана). Багаж будет отправлен слеующим ближайшим рейсом. 65 пассажиров с багажом и ручной кладью в данный момент доставлены автобусом в аэропорт Домодедово и отправятся в Крым дополнительным рейсом U6-9105 в 20:25 (время московское). Остальные пассажиры отказались от дальнейшего перелета, им будет оформлен возврат денежных средств в полном объеме, а также выплачены компенсации. Багаж всех пассажиров выгружен с воздушного судна и доставляется в аэропорт, а затем будет передан пассажирам. Для возврата пассажирам забытых на воздушном судне вещей будет организована страница на официальном сайте авиакомпании, где будут размещены фотографии. Получить личные вещи можно будет в камере хранения в аэропорту Жуковский по документам. Организация выплат компенсаций Ответственность авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшей 15 августа рейс U6 178 Жуковский Симферополь, застрахована в АО «АльфаСтрахование». По всем вопросам в связи с причинением вреда здоровью, утраты багажа, личных вещей просим обращаться в страховую компанию по электронной почте: aviahelp@alfastrah.ru В сообщении необходимо указать ФИО, телефон, электронную почту обращающегося, суть обращения. При наличии медицинских документов, свидетельствующих о получении травм, просьба также направить на указанный адрес копии документов. Специалисты «АльфаСтрахование» свяжутся с пассажиром и предоставят консультацию о дальнейших действиях и порядке выплаты страхового возмещения. Пассажирам, не имеющим страхового полиса, Авиакомпания выплатит компенсацию в размере 100 тыс.рублей каждому. Фото: Сергей Вишневой
Как ранее писал News.ru, 15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. Благодаря действиям экипажа воздушное судно удалось посадить на кукурузное поле в районе подмосковной Малаховки.
Самолёт выполнял полёт по маршруту Жуковский — Симферополь, на борту находилось 226 пассажиров, в том числе маленькие дети, и семь членов экипажа. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате жёсткой посадки.