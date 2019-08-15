https://static.news.ru/photo/1ea5aefa-bf8d-11e9-a39d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Веленгурин Владимир/Global Look Press

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выплатит по 100 тыс. рублей незастрахованным пассажирам лайнера Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в Подмосковье.

Пассажирам, не имеющим страхового полиса, авиакомпания выплатит по 100 тысяч рублей, - говорится в сообщении перевозчика в Instagram.

Как ранее писал News.ru, 15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. Благодаря действиям экипажа воздушное судно удалось посадить на кукурузное поле в районе подмосковной Малаховки.

Самолёт выполнял полёт по маршруту Жуковский — Симферополь, на борту находилось 226 пассажиров, в том числе маленькие дети, и семь членов экипажа. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате жёсткой посадки.