https://static.news.ru/photo/2723d124-c1a9-11e9-9a06-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН

Оперативный штаб по ликвидации последствий авиаинцидента в Подмосковье, где совершил жёсткую посадку самолёт Airbus A321 «Уральских авиалиний», начал подготовку к эвакуации аварийного лайнера. Его будут вывозить по частям.

Разрешение на демонтаж фюзеляжа было получено от оперативных сотрудников Следственного комитета, которые практически завершили работы на месте, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя штаба.

Специалистам предстоит отстыковать крылья лайнера. Их приподнимут на надувных понтонах, после чего погрузят на транспортировочную платформу. Отдельно будут вывезены и двигатели самолёта. Фрагменты самолёта доставят на территорию Лётно-исследовательского института имени Громова.

Тем временем на месте продолжают работать представители компании Airbus и специалисты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Ранее, как писал News.ru, гендиректор авиакомпании-перевозчика сообщил, что вывозить фрагменты самолёта начнут не раньше 19 августа, после того как Следственный комитет «поставит точку».

15 августа борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло из-за столкновения со стаей птиц, которые попали в оба двигателя.

На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. После авиаинцидента к медикам обратились 76 человек.

Командир пилотной группы Дамир Юсупов и его помощник Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Остальным членам экипажа присуждены ордена Мужества.